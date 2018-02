Manchester negocia para renovar com Cristiano Ronaldo Preocupado com o assédio do Real Madrid, o Manchester United já abriu negociação para renovar o contrato do meia-atacante português Cristiano Ronaldo. Ele tem compromisso com o clube inglês até 2010, mas a idéia é prorrogar para 2012. Cristiano Ronaldo está fazendo uma grande temporada, comandando o Manchester, que lidera sozinho o Campeonato Inglês e está nas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. Por isso mesmo, atraiu o interesse de diversos clubes - principalmente do Real Madrid, que, segundo a imprensa espanhola, já teria até feito uma oferta. Mas o Manchester não quer perder o português, que foi contratado em 2003 - veio do Sporting Lisboa. Tanto que está disposto a aumentar seu salário atual, que é de cerca de US$ 460 mil (R$ 966 mil) por mês. O novo valor oferecido pelo clube seria de quase US$ 800 mil (R$ 1,7 milhão). "Estamos negociando há algumas semanas. Espero termos um acordo em breve", revelou o técnico do Manchester, Alex Ferguson. "Cristiano está no clube certo. Ele quer ficar." Com Cristiano Ronaldo em campo, o Manchester joga fora de casa neste sábado, pelas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. Será contra o Middlesbrough, no confronto que tem apenas uma partida - quem vencer, avança. Os outros jogos das quartas-de-final da Copa da Inglaterra acontecem no domingo: Chelsea x Tottenham, Blackburn x Manchester City e Plymouth x Watford.