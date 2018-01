Manchester, no sufoco, ganha no Inglês O Manchester United conseguiu neste sábado evitar o desastre de deixar o Chelsea cada vez mais perto do título de campeão inglês em 2004/05. Graças a um gol de Rooney aos 36 minutos do segundo tempo, ganhou do Portsmouth (14.º) por 2 a 1 e fez a diferença para o líder da competição diminuir provisoriamente para 6 pontos. Os outros gols da partida foram marcados por Rooney, aos 8 minutos do primeiro tempo, para o Manchester, e O`Neil, aos 2 minutos do segundo temo, para o Portsmouth. Foram realizados ainda mais quatro partidas neste sábado: Tottenham 2 x 0 Fulham; Crystal Palace 2 x 0 Birmingham; Aston Villa 1 x 3 Everton; e Southampton 1 x 1 Arsenal.