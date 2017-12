Manchester obtém vitória difícil Com um gol de Van Nistelrooy, aos 30 minutos do segundo tempo, o Manchester United derrotou o Middlesbrough na rodada deste sábado do Campeonato Inglês. Com este resultado, a equipe de Manchester, que não contou com o capitão David Beckham, alcançou os 27 pontos, seis atrás do líder Liverpool, que joga neste domingo em Chelsea. O Arsenal, segundo colocado na classificação com 30 pontos, só ficou no empate (1 a 1) com o West Ham. O Tottenham goleou o Fulham, por 4 a 0. Neste jogo, Les Ferdinand fez o gol número 10.000 da Primeira Divisão da Inglaterra. Confira os outros resultados deste sábado: Bolton Wanderers 0 x 0 Charlton Athletic, Everton 1 x 0 Derby County, Newcastle 2 x 1 Blackburn Rovers e Southampton 2 x 0 Sunderland. Leeds x Leicester City também jogam neste domingo, enquanto Aston Villa x Ipswich se enfrentam na segunda-feira.