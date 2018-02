Manchester pega o Reading nas oitavas da Copa da Inglaterra A Federação Inglesa de Futebol (FA) realizou nesta segunda-feira o sorteio dos confrontos das oitavas-de-final da Copa da Inglaterra. O destaque ficou para o Manchester United, atual líder do Campeonato Inglês, que terá pela frente o Reading. Maior campeão da história da Copa da Inglaterra, com 11 conquistas, o Manchester pegará pela terceira vez seguida um clube da primeiro divisão. Antes, a equipe, que não conquista a competição desde 2004, havia eliminado Aston Villa e Portsmouth. Outro favorito, o Chelsea, que no domingo eliminou o Nottingham, da terceira divisão, por 3 a 0, jogará contra o vencedor do duelo entre Blackpool e Norwich. As oitavas serão disputadas entre os dias 17 e 18 de fevereiro, em apenas um partida. Outros confrontos das oitavas Watford x Ipswich Preston x Manchester City Plymouth x Derby Arsenal ou Bolton x Blackburn Bristol City x Middlesbrough ou West Bromwich Albion Fulham x Tottenham