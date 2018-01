Manchester perde de novo em casa O Manchester United sofreu neste sábado sua segunda derrota seguida em casa, ambas de virada. Depois de perder no meio da semana para o La Coruña por 3 a 2 pela Copa dos Campeões, o time caiu por 2 a 1 diante do Bolton, pelo Campeonato Inglês. O meio-campista argentino Verón colocou o Manchester em vantagem com um gol de falta aos 25 minutos, mas o Bolton empatou 10 minutos depois com um gol de Nolan. No segundo tempo, Michael Ricketts marcou o gol da vitória aos 39 minutos. Com 17 pontos em nove jogos, o Manchester está em terceiro lugar. Em Londres, o Arsenal perdeu a chance de assumir a liderança isolada ao empatar por 3 a 3 com o Blackburn. O time chegou aos 18 pontos em nove jogos e alcançou o Leeds United, que neste domingo jogará em casa contra o Chelsea. Os franceses Pires e Thierry Henry e o holandês Bergkamp fizeram os gols do Arsenal. Outros resultados: Derby County 1, Charlton 1; Everton 3, Aston Villa 2; Leicester City 1, Liverpool 4; West Ham 2, Southampton 0. Hoje, além de Leeds e Chelsea haverá mais dois jogos: Fulham e Ipswich; Newcastle e Tottenham. Neste domingo: Middlesbrough x Sunderland.