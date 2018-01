Manchester perde e Chelsea encosta no Campeonato Inglês O Manchester United tropeçou e perdeu neste sábado, fora de casa, para o Portsmouth, por 2 a 1, pela 32.ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols da vitória dos anfitriões foram marcados por Taylor e Ferdinand (contra). O´Shea descontou para os visitantes. Com o resultado, os ´Diabos Vermelhos´ seguem na liderança da competição com 78 pontos, mas viu a diferença para o vice-líder Chelsea diminuir para apenas três pontos, já que os time londrino venceu Tottenham por 1 a 0. Além de ter perdido a vantagem que conseguiu ao longo da competição, quando liderava com certa folga, o Manchester terá que desviar suas as atenções do Campeonato Inglês, já que na próxima terça-feira terá uma outra dura missão pela frente: reverter a derrota de 2 a 1 que sofreu para a Roma no jogo de ida pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões. Em outro jogo deste sábado, o Liverpool venceu fora de casa o Reading por 2 a 1 e está bem próximo a vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada. Além da vitória, os visitantes foram beneficiados com a derrota do Arsenal, em casa, para o West Ham por 1 a 0, e seguem com folga na terceira colocação, com 60 pontos, abrindo cinco de vantagem sobre o time do atacante Henry, que está em quarto lugar, seguido de perto por Bolton e Everton que entraram na luta pela última vaga do torneio europeu. Outros jogos deste sábado: Blackburn 1 x 2 Aston Villa, Middlesbrough 4 x 1 Watford, Sheffield 1 x 2 Newcastle e Wigan Athletic 1 x 3 Bolton.