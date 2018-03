Manchester perde e dá adeus ao título O Liverpool venceu o Manchester United por 1 a 0 neste sábado, no estádio do adversário, o Old Trafford, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O único gol da partida foi marcado por Danny Murphy, aos 18 minutos do segundo tempo, de pênalti. Com a vitória o Liverpool chega ao quarto lugar na classificação geral, com 53 pontos. Com a derrota, o Manchester - que ocupa a terceira colocação com 71 pontos - disse adeus ao título da temporada. Os dois ainda estão muito distantes do líder Arsenal, que tem 81 e joga neste domingo contra Tottenham. Se vencer, e o Chelsea perder para o Newcastle, o Arsenal ganha o título por antecipação. Veja os resultados deste sábado do Campeonato Inglês Everton 0 x 1 Blackburn; Fulham 2 x 0 Charlton, Leicester 1 x 1 Manchester City, Manchester United 0 x 1 Liverpool, Middlesbrough 1 x 2 Aston Villa e Southampton 1 x 2 Bolton. A 35ª rodada prevê mais quatro jogos neste domingo: Leeds x Portsmouth; Birmingham x Wolverhampton, Newcastle x Chelsea e Tottenham x Arsenal.