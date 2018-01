Manchester perde em casa pelo Inglês A derrota do Manchester United em casa por 1 a 0 para o Bolton, nesta quarta-feira, foi a grande surpresa da quinta rodada do Campeonato Inglês. O Bolton já havia vencido o rival no Old Trafford na temporada passada. O Blackburn também foi surpreendido em seu estádio, perdendo para o Chelsea por 3 a 2. Os demais resultados da rodada foram: Aston Villa 2 x 0 Charlton; Fulham 3 x 2 Tottenham; Liverpool 2 x 2 Birmingham; Newcastle 0 x 2 Leeds; Southampton 1 x 0 Everton; West Ham 0 x 1 West Bromwich Albion.