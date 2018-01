Manchester perde invencibilidade O Manchester United foi derrotado por 1 a 0 neste domingo pelo Blackburn Robers, e perdeu uma invencibilidade de 10 jogos no Campeonato Inglês. O único gol da partida foi marcado por Garry Flitcroft aos 40 minutos do primeiro tempo. Além de quebrar a invencibilidade, o Blackburn interrompeu uma série de oito vitórias consecutivas da equipe do Manchester. Com o resultado deste domingo, o Manchester segue na terceira posição no campeonato, com 35 pontos. O Blackburn sobe para a nona colocação, com 27. Ainda neste domingo, se enfrentam Everton e Liverpool, em Anfield. A rodada será completada nesta segunda-feira com mais um jogo: Manchester City e Totenham Hotspur. No sábado, os resultados foram os seguintes: Arsenal 2 x 0 Middlesbrough Brimingham 1 x 1 Charlton 1; Chelsea 2 x 0 Aston Villa, Leeds 1 x 1 Southampton, Newcastle 2 x 0 Fulham, West Bromwich Albion 2 x 2 Sunderland e West Ham 1 x 1 Bolton.