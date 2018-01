Manchester perto da vaga na Liga O Manchester United ganhou neste domingo por 2 a 1 do Newcastle em casa e está próximo de garantir sua classificação para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. É que com a vitória o United chega aos 70 pontos, ficando a um do vice-líder Arsenal e abrindo 12 de vantagem do Everton, o quarto colocado. Os gols da vitória do Manchester United foram de Rooney e Brown, com Ambrose descontando. No outro jogo deste domingo, o Portsmouth goleou por 4 a 1 o Southampton, com gols de Yakubu, De Zeeuw e Lua Lua (2). Camara fez o gol de honra do Southampton. Nesta segunda-feira, Arsenal x Tottenham se enfrentam, encerrando a rodada. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Inglês 2004/05.