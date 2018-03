Manchester proíbe autógrafos em camisas A diretoria do Manchester United decidiu proibir seus jogadores de darem autógrafo nas camisas de torcedores que vão aos campos de treinamento do clube. A medida - que a primeira vista parece antipática - tem uma justificativa, segundo os dirigentes. O objetivo é evitar que as peças sejam vendidas em seguida na internet - uma prática cada vez mais comum na Inglaterra. "Devido ao crescente número de ´caça-autógrafos´ que visitam o campo de treinamento para conseguir autógrafos para seu benefício pessoal, lamentamos comunicar que os jogadores não voltarão a autografá-las às pessoas reunidas fora do campo", diz o clube em um comunicado oficial. Os jogadores do Manchester não poderão autografar camisas e nem cartazes que possam ter valor comercial para os colecionadores, mas continuarão podendo fazê-lo em revistas, programas de partidas e fotos.