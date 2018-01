Manchester quer contratar Ronaldinho O Manchester United está interessado em contratar Ronaldinho Gaúcho para a próxima temporada. O milionário clube inglês está disposto a pagar 25 milhões de euros ao Paris Saint-Germain, além de um salário de 2,5 milhões de euros por ano - durante cinco temporadas - ao craque brasileiro. A informação foi publicada ontem pelo jornal esportivo francês L?Equipe, o mais importante do país. Peter Kenyon, presidente do Manchester, teve dois encontros com seu colega francês Laurent Perpere - um na última reunião do G-14 (associação que reúne os principais clubes da Europa) e outro quarta-feira passada no Estádio Santiago Bernabeu, quando ambos acompanharam das tribunas a partida entre Real Madrid e Manchester United pela Copa dos Campeões. PSG está longe das copas européias - O dirigente francês não aceitou a oferta, mas a negociação não foi encerrada. Ronaldinho Gaúcho tem mais três anos de contrato com o PSG, mas gostaria de ser negociado para ter a chance de jogar num clube com mais condição de lutar por títulos. Faltando cinco rodadas para o encerramento do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain está em nono lugar com 49 pontos e dificilmente conseguirá se classificar para a Copa dos Campeões ou Copa da Uefa. A Juventus também tem interesse em contratá-lo, mas o estilo ofensivo do time inglês agrada mais a Ronaldinho. Se ficar em Paris, pelo menos ele não terá mais de aturar o técnico Luis Fernandez, que deixará o clube no final da temporada.