Manchester quer Kleberson, diz Ferguson O Manchester United quer contratar o meio-campista brasileiro Kléberson, do Atlético-PR. O interesse foi confirmado nesta terça-feira pelo técnico do clube inglês, Sir Alex Ferguson. ?Nós temos interesse no jogador?, disse laconicamente o treinador, durante a entrevista coletiva em que o clube anunciou a contratação do goleiro Tim Howard. De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester ofereceu U$ 11 milhões pelo brasileiro. Ainda de acordo com os jornais, o Leeds também estaria estaria tentando a contratação de Kléberson - que formou o meio-campo do Brasil no Mundial de 2002 ao lado de Gilberto Silva, hoje um dos principais jogadores do Arsenal. O contrato de Kléberson com o Atlético-PR termina em fevereiro de 2004. HOWARD - O Manchester anunciou nesta terça a contratação do goleiro norte-americano Tim Howard. O jogador assinou contrato por quatro temporadas. "Estou entusiasmado por ter assinado com o melhor time do mundo", disse Howard, de 24 anos. Ele deve receber cerca de 3 milhões de euros pelo contrato.