Manchester quer o goleiro do Real Atento à reformulação que o Real Madrid deve sofrer no final da temporada, o Manchester United manifestou interesse na contratação do goleiro Iker Casillas, que também defende a seleção da Espanha. Segundo a imprensa espanhola, o clube inglês já teria feito até uma proposta pelo jogador. Com 23 anos, Casillas tem contrato até 2006 com o Real Madrid. Mas, já pensando em reformulação e na eventual ida do seu goleiro para o Manchester United, o clube espanhol corre atrás do italiano Gianluigi Buffon, da Juventus.