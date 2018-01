Manchester quer Ronaldinho Gaúcho O Manchester United entrou forte na briga para ter o meia-atacante Ronaldinho Gaúcho, hoje no Paris Saint Germain (PSG). A negociação foi aberta na noite desta quarta-feira, com uma conversa preliminar entre o diretor executivo do clube inglês, Peter Kenyon, e Roberto Assis - irmão e representante do craque brasileiro. De acordo com as agências internacionais de notícias, o encontro foi confirmado por fontes do PSG. Segundo essas fontes, antes de abrir negociações com o Manchester, Assis teria conversado com o presidente do PSG, Francis Graille. Alguns diários ingleses informam nesta quinta-feira que o Manchester já teria chegado a um acordo financeiro com o PSG e que a transferência seria apenas uma questão de tempo. Os dirigentes ingleses, no entanto, se negaram a comentar o assunto. Ronaldinho, de 23 anos, chegou ao PSG em 2001 depois de uma intensa briga judicial com o Grêmio. Seu contrato com o clube francês, entretanto, só termina em 2006. Convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, o jogador será a principal atração da seleção brasileira na Copa das Confederações, que será disputada entre 18 e 29 de junho, na França. Ronaldinho encantou os ingleses na Copa de 2002, quando, num chute de 35 metros, encobriu o goleiro Seaman e marcou o segundo gol do da vitória brasileira por 2 a 1 sobre a Inglaterra. Com o resultado, os ingleses foram eliminados do Mundial.