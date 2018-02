Manchester recebe Lille com um pé nas quartas da Liga O Manchester United recebe nesta quarta-feira o Lille em Old Trafford, pela volta das oitavas da Liga dos Campeões, podendo se dar ao luxo de empatar sem gols para estar nas quartas-de-final. A grande vantagem foi adquirida com a vitória de 1 a 0 na França, no jogo de ida, graças a um gol polêmico do galês Ryan Giggs, que cobrou uma falta antes de o goleiro do Lille arrumar a barreira. Posteriormente, a Uefa desprezou recurso apresentado pelos franceses sobre irregularidades na jogada. Apesar de ter vencido a primeira partida e ter muito mais tradição em competições européias, o Manchester não teve vida fácil contra o Lille, com o resultado sendo decidido apenas nesta jogada isolada. Ausentes das grandes decisões européias desde a temporada 2002/2003, o time parece estar de volta ao rumo certo. Além da boa vantagem na Liga, a equipe lidera o Campeonato Inglês e, no último sábado, venceu por 1 a 0 ninguém menos que o Liverpool, que está muito perto de eliminar o Barcelona, pois, no jogo de ida, bateu os catalães no Camp Nou. Para o jogo, o técnico Alex Ferguson conta com o elenco completo, incluindo o atacante Wayne Rooney. Apesar dos problemas no joelho direito, ele estará à disposição. A única dúvida é saber se o sueco Larsson ou o francês Saha acompanharão Rooney no ataque. Por sua vez, o Lille sabe que a missão de superar o Manchester é difícil, mas não impossível. A equipe comandada por Claude Puel, está na terceira colocação do Francês e vem de uma goleada de 4 a 0 para cima do Troyes. Além disso, a equipe já passou por uma situação como esta. Nesta mesma temporada, o clube conseguiu a façanha de vencer o Milan por 2 a 0 em pleno San Siro para se garantir pela primeira vez nas oitavas. Mas tudo isso parece insuficiente para conseguir o objetivo, principalmente porque o elenco não tem um dos pontos necessários para avançar na Europa: a experiência. Puel não contará com Cabay e Bodmer, dois jogadores entre os mais regulares de sua equipe, e deverá mandar a campo um time mais ofensivo, já que só a vitória garante o clube na próxima fase da Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo brasileiro Michel Bastos, ex-Figueirense, pode ocupar uma vaga no meio. Prováveis escalações: Manchester United - Van der Sar; Gary Neville, Ferdinand, Vidic e Evra; Carrick, Scholes, Giggs e Cristiano Ronaldo; Saha (Larsson) e Rooney. Técnico: Alex Ferguson. Lille - Sylva; Chalmé, Tavlaridis, Plestan e Tafforeau; Makoun, Dumont, Obraniak, Keita e Michel Bastos (Debuchy); Odemwingie. Técnico: Claude Puel. Árbitro: Luis Medina Cantalejo (ESP). Local: Estádio Old Trafford, Manchester (ING). Horário: 16h45 de Brasília.