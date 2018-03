Manchester reforça segurança em estádio A polícia britânica anunciou nesta terça-feira que vai reforçar a segurança no estádio Old Trafford para a partida de sábado entre o Manchester e o Liverpool, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, como medida de precaução. Neste terça-feira, jornais ingleses especularam que o estádio seria alvo de atentados terroristas. A polícia descartou a possibilidade de atentado, mas mesmo assim, decidiu ampliar a segurança para tranquilizar os torcedores. ?Somos conscientes da inquietude do público e do elevado nível de especulações em torno do Manchester United. Em virtude disso, a polícia e o clube decidiram ampliar as medidas de segurança do estádio?, disse o porta-voz da polícia, David Watton. Os rumores a respeito de um atentado surgiram na segunda-feira, depois da prisão de seis homens e de uma mulher na região de Manchester e de outros três nos condados de South Yorkshire, Staffordshire e West Midlands em uma operação coordenada entre a polícia e o grupo antiterror da Scotland Yard, na qual participararam cerca de 400 homens. Hoje, o diário sensacionalista The Sun informava os detidos haviam comprado ingressos para a partida de sábado no Old Trafford e especulava sobre a possibilidade de um atentado. "Acreditamos que as medidas que tomamos até agora vão reduzir de maneira considerável qualquer tipo de ameça na região metropolitana de Manchester", afirmou Whatton.