Manchester registra queda nos lucros É sabido que o Manchester United é um dos clubes mais poderosos do planeta e tenha uma estrutura e caixa de fazerem inveja a qualquer cartola do futebol mundial. Mas fica claro também que se o desempenho do time não rende em campo, pode afetar os lucros do clube. Em seu balanço anual publicado nesta segunda-feira, o time de Old Trafford registrou uma queda em seus ganhos, sem impostos, de 30%. Em 2003, anunciou superávit de ? 58,95 milhões contra ? 41,85 milhões em 2004. Entre as causas que motivaram a queda no lucro do clube inglês certamente está o fato de ter ficado ?apenas? em terceiro lugar na última temporada do Campeonato Inglês, além de menores contratos publicitários com meios de comunicação. ?Apesar da prevista queda na renda procedente dos meios de comunicação em 2004, nosso planejamento estratégico a longo prazo vai garantir que continuemos crescendo como negócio e como clube de futebol?, disse o diretor executivo David Gill.