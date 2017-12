Manchester renova patrocínio milionário Pouco clubes no mundo têm o privilégio de acertar um contrato de patrocínio milionário como o Manchester United e menos ainda em conseguir uma renovação no valor de ? 52 milhões (aproximadamente US$ 62 milhões). O clube inglês anunciou nesta segunda-feira a prorrogação de seu acordo publicitário com a Vodafone, empresa de telefonia celular, até 2008. ?Estamos encantados em continuar com o nosso patrocínio com a Vodafone?, comemorou o diretor-executivo do clube, David Gill.