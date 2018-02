Manchester repete 1 a 0 no Lille e avança às quartas-de-final Como na partida de ida, disputada há duas semanas, na França, o Manchester United venceu o Lille por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Manchester, e avançou às quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. O único gol do jogo foi de Larsson, aos 27 minutos do segundo tempo. Após jogada de Cristiano Ronaldo pela esquerda, o sueco subiu livre entre os zagueiros franceses para marcar de cabeça. Com o resultado, o Manchester segue na briga pelo seu terceiro título de campeão europeu - faturou as edições de 1999 e 1968. O adversário nas quartas-de-final será definido em sorteio, que será realizado nesta sexta-feira. Em ótima fase, a equipe do técnico Alex Ferguson ainda é líder isolada do Campeonato Inglês e está nas quartas-de-final da Copa da Inglaterra. O Lille, que tem no brasileiro Michel Bastos, ex-Figueirense, seu lateral-esquerdo titular, concentra suas atenções no Campeonato Francês, em que está em quarto lugar. Se mantiver essa posição, garante vaga na fase seletiva para a próxima edição da Liga dos Campeões.