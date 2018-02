Manchester se classifica com goleada O Manchester United conseguiu neste sábado sua classificação para as semifinais da Copa da Inglaterra ao golear o Southampton por 4 a 0, pelas quartas-de-final do torneio. Os gols do United foram marcados por Roy Keane, Cristiano Ronaldo e dois de Paul Scholes. Com esta vitória, o Manchester se recupera da eliminação na Copa dos Campeões e continua vivo na luta pelo bicampeonato da Copa da Inglaterra. Quem também garantiu sua classificação foi o Arsenal, que vencue o Bolton por 1 a 0. Neste domingo serão realizados os outros dois jogos das quartas-de-final do torneio: Newcastle x Tottenham e Blackburn x Leicester. Por causa dessas partidas, a Liga Inglesa não tem rodada neste final de semana.