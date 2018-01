Manchester segue em busca do Chelsea O Manchester United encara o Portsmouth, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês e tenta ficar mais perto do líder Chelsea. O Manchester, que foi derrotado pelo Milan na Liga dos Campeões, soma 59 pontos, nove a menos que o líder. O Chelsea folga na rodada porque disputa a final da Liga Inglesa contra o Liverpool. Outros jogos do Inglês: Aston Villa x Everton, Southampton x Arsenal e Tottenham x Fulham.