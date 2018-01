Manchester só empata com Bolton Um gol do atacante norueguês Solskhaer aos 45 minutos do segundo tempo salvou o Manchester United de uma derrota para o Bolton, neste sábado, pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Jogando fora de casa, o Manchester perdia por 1 a 0, gol de N?Gotty, mas conseguiu o empate no final do jogo. Agora, a equipe tem 55 pontos, dois a menos que o líder Arsenal, que joga ainda hoje, contra o Manchester City.