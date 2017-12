Manchester sofre mas vence o Everton Com dois gols de Paul Scholes e um de Ruud van Nistelrooy marcados nos últimos cinco minutos de partida, o Manchester United venceu o Everton, na única partida do Campeonato Inglês disputada nesta segunda-feira. Com a vitória, o Manchester consolida a recuperação no campeonato e sobe para a quarta colocação na classificação geral, com 17 pontos. O Arsenal lidera o campeonato com 23 pontos, seguido do Liverpool, que tem 21. O Middlesbrough tem o mesmo número do Manchester United, porém com melhor saldo de gols, ocupa a terceira posição. O Everton permanece com 11 pontos e ocupa a 12ª colocação.