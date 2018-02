Manchester suporta pressão e vence o Liverpool por 1 a 0 O Manchester United conseguiu neste sábado uma vitória dramática diante do Liverpool, por 1 a 0, pela 29.ª rodada do Campeonato Inglês. Depois de levar sufoco durante 90 minutos, os ´diabos vermelhos´ marcaram o gol da vitória com o irlandês John O´Shea, aos 46 do segundo tempo. Mesmo atuando em casa, o Liverpool desperdiçou várias oportunidades, principalmente com o grandalhão Peter Crouch, que mostrou ineficiência nas finalizações - nas poucas vezes em que a bola ganhava a direção do gol do Manchester, o goleiro Van der Sar impedia que a rede fosse balançada. Com Cristiano Ronaldo em péssimo dia, o Manchester não teve competência para criar jogadas ofensivas. Por isso, se segurou na defesa, tentando garantir o 0 a 0, principalmente depois que Paulo Scholes foi expulso, aos 39 do segundo tempo, por agredir Xabi Alonso. Entretanto, o Liverpool acabou castigado pela ineficiência. Um minuto além do tempo regulamentar da 2.ª etapa, Cristiano Ronaldo cobrou falta e alçou a bola na área. A defesa do Liverpool parou. Assustado, o goleiro Reina saiu mal do gol e rebateu. A bola sobrou para O´Shea, que não perdoou. Com o resultado, o Manchester United disparou na liderança do campeonato, com 72 pontos. O Chelsea, segundo, com 60, ainda joga neste sábado contra o Portsmouth, fora de casa. Em outro jogo deste sábado, o Arsenal venceu o Reading, em casa, por 2 a 1. Os gols da vitória foram marcados pelos brasileiros Gilberto Silva (de pênalti) e Júlio Baptista. Fabregas marcou contra e descontou para os visitantes. Com o resultados os anfitriões chegam a 52 pontos e permanecem na quarta colocação do Inglês. O Reading está em 7.º com 43. Em outra partida, o Chelsea venceu o Portsmouth fora de casa por 2 a 0. Com resultado, os visitantes continuam na segunda colocação com 63 pontos e os donos da casa seguem em oitavo com 41. Ainda neste sábado Fulham e Aston Villa empataram em 1 a 1, Manchester City perdeu em casa para Wigan Athletic por 1 a 0, Newcastle e Middlesbrough ficaram no 0 a 0, Sheffield e Everton empataram em 1 a 1 e Watford e Charlton ficaram no 2 a 2. *Atualizado às 16h10