Manchester tropeça e Chelsea pode encostar na liderança Depois de duas goleadas seguidas, o Manchester tropeçou neste sábado e não passou de um empate, em casa, por 1 a 1, contra o Middlesbrough, pela 35.ª rodada do Campeonato Inglês. O gol dos anfitriões foi marcado por Richardson aos três minutos e os visitantes empataram com Viduka, aos 45 do primeiro tempo. Com o tropeço, os ´Diabos Vermelhos´ seguem na liderança com 82 pontos, mas podem ver o vice-líder Chelsea encostar na ponta da tabela, já que o time londrino está com quatro pontos a menos e joga neste domingo contra o Newcastle pelo encerramento da rodada. O empate também foi ruim para o Middlesbrough, que está em 16.º lugar, com 40 pontos, perto da zona de rebaixamento. O jogo começou com o Manchester partindo para cima em ritmo alucinante, mas depois do gol marcado no início da partida, o time relaxou e passou a tocar a bola no meio-campo. O cansaço do time era visível e o Middlesbrough aproveitou para empatar, com Viduka marcando de cabeça no último minuto da etapa inicial. No segundo tempo, as equipes voltaram sem criatividade e praticamente não criaram oportunidades de gol. A disputa pela terceira posição também está acirrada. O Liverpool ficou com pequena vantagem sobre o Arsenal, já que venceu, em casa, o Wigan Athletic por 2 a 0. Com o resultado, o time mandante chegou a 67 pontos e abriu quatro de vantagem sobre o Arsenal, que ficou no empate, fora de casa, com o Tottenham por 2 a 2. O Wigan está 16.º lugar com 35 pontos e o Tottenham ocupa a oitava, com 50. Outros jogos deste sábado: Bolton 1 x 3 Reading, Charlton Athletic 1 x 1 Sheffield, Fulham 1 x 1 Blackburn, Watford 1 x 1 Manchester City e West Ham 1 x 0 Everton.