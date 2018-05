Manchester United acumula problemas na defesa

Vidic não será o único desfalque defensivo do Manchester United contra o Wolfsburg. Entre os principais jogadores do setor, apenas Patrice Evra estará à disposição do técnico Alex Ferguson. Gary Neville, Wes Brown, Rio Ferdinand, John O''Shea, Jonny Evans e os brasileiros Rafael e Fabio da Silva não têm condições de atuar contra o Wolfsburg.

Assim, Ferguson terá que realizar improvisações no sistema defensivo. Michael Carricy atuará na zaga, enquanto Darren Fletcher deverá atuar em um das laterais do Manchester United.

O goleiro Edwin van der Sar também não poderá atuar na Alemanha. Além disso, Ferguson decidiu não relacionar os atacantes Wayne Rooney e Dimitar Berbatov, deixando Michael Owen e Danny Welbeck como únicas opções ofensivas para o jogo contra o Wolfsburg.