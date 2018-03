Manchester United apresenta estátua em homenagem a ídolos Paul Thomas/AP Photo SÃO PAULO - O Manchester United apresentou nesta quinta-feira, no estádio Old Trafford, uma estátua em homenagem a três dos maiores ídolos da história do clube: George Best, Denis Law and Bobby Charlton. Além dos homenageados Law e Charlton, o técnico Alex Ferguson esteve presente na cerimônia que comemorou os 40 anos da primeira conquista da Copa da Europa.