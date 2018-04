Manchester United aproveita tropeço do Chelsea e é líder

A sétima rodada do Campeonato Inglês começou animada neste sábado. O Chelsea, que era líder e único time com 100% de aproveitamento, perdeu por 3 a 1 para o Wigan. Com isso, o Manchester United aproveitou, bateu o Stoke City por 2 a 0 e assumiu a liderança com 18 pontos, mesma pontuação da equipe de Londres. Já o terceiro colocado Liverpool goleou o Hull City por 6 a 1, enquanto o Tottenham aplicou 5 a 0 no Burnley.

Jogando fora de casa, o Manchester não teve grandes problemas para conquistar sua sexta vitória. Mesmo sem ter uma atuação brilhante, a equipe fez dois gols em 15 minutos no segundo tempo e definiu o resultado. Com o Stoke City fazendo uma campanha apenas para se manter na primeira divisão do Inglês, os visitantes abriram o placar aos 17, com Berbatov, e ampliaram aos 32, com O'Shea.

O Chelsea começou mal diante do Wigan, mas tinha tudo para conseguir a vitória. Depois que Bramble fez 1 a 0 para os donos da casa no primeiro tempo, Drogba empatou logo aos dois minutos da etapa final. Na sequência, porém, o goleiro Pter Cech fez pênalti e foi expulso, complicando a reação do Chelsea. Rodallega converteu a penalidade e Scharner ainda ampliou nos acréscimos.

Show mesmo deu o Liverpool. E Fernando Torres, que marcou três gols. No primeiro tempo, o atacante espanhol já fez dois. No entanto, o brasileiro Geovanni descontou e mantinha o Hull City no páreo. Mas a segunda etapa foi desastrosa para os visitantes. Torres anotou mais um logo no início, Gerrard ampliou e Babel ainda fez mais dois, deixando o Liverpool em terceiro, com 15 pontos.

A quarta posição é do Tottenham, outro que deu espetáculo neste sábado. Para chegar à mesma pontuação do Liverpool, o time de Londres teve um artilheiro ainda mais inspirado que Torres. O irlandês Robbie Keane marcou quatro gols na goleada de 5 a 0 sobre o Burnley. O outro gol foi anotado por Jenas.

Completando a abertura da rodada, o Aston Villa, que também briga pelas primeiras posições, foi derrotado por 2 a 1 pelo Blackburn. Em casa, o Birmingham foi surpreendido pelo Bolton e perdeu pelo mesmo placar. E também dentro de seus domínios, o lanterna Portsmouth sofreu outro revés, caindo por 1 a 0 para o Everton, que já figura na parte de cima da tabela.