Manchester United avança na Copa da Inglaterra

No Old Trafford, o Manchester United poupou alguns titulares, incluindo Van Persie, mas não chegou a ter a sua classificação ameaçada. A equipe de Alex Ferguson, que escalou os brasileiros Rafael e Anderson, abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo com Rooney. Na etapa final, o atacante desperdiçou um pênalti, mas mesmo assim a equipe avançou na Copa da Inglaterra. Agora, a equipe vai enfrentar o Fulham na quarta fase da tradicional competição.

Também nesta quarta, o Arsenal, em casa, superou o Swansea por 1 a 0. Ao contrário do Manchester United, o time londrino só definiu a sua vitória, na partida disputada no Emirates Stadium, nos instantes finais. O gol da classificação da equipe foi feito por Jack Wilshere, aos 41 minutos. O próximo adversário do Arsenal na Copa da Inglaterra será o Brighton, que disputa a segunda divisão nacional.

Confira a tabela completa da quarta fase da Copa da Inglaterra:

25/01

Millwall x Aston Villa

26/01

Bolton x Everton

Brighton x Arsenal

Derby x Blackburn

Huddersfield x Leicester

Hull x Barnsley

Macclesfield x Wigan

Middlesbrough x Aldershot

Norwich x Luton

Queens Park Rangers x MK Dons

Reading x Sheffield United

Stoke x Manchester City

Manchester United winner x Fulham

27/01

Brentford x Chelsea

Leeds x Tottenham

Oldham x Liverpool