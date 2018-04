Manchester United bate Arsenal de virada no Old Trafford

O atual tricampeão Manchester United mostrou sua força neste sábado para seguir em busca do tetra no Campeonato Inglês. Mesmo sem ter uma grande atuação, a equipe venceu o primeiro clássico da competição, superando o Arsenal por 2 a 1. O triunfo conquistado no Old Trafford ainda veio de virada, e com um gol contra. O resultado deixa o Manchester com nove pontos após quatro rodadas, mais perto dos líderes Chelsea e Tottenham, que têm 12.

As duas equipes chegaram embaladas para a partida deste sábado, vindo de goleadas. No último final de semana, o Manchester bateu o Wigan por 5 a 0, enquanto o Arsenal passou fácil pelo Portsmouth por 4 a 1. Em campo, porém, a equipe de Londres teve mais iniciativa. Somando seis pontos e 100% de aproveitamento até então - com um jogo a menos -, o Arsenal dominava as ações no ataque, mas tinha dificuldade para furar a defesa dos anfitriões.

Aos 40 minutos, o russo Arshavin resolveu o problema com um belo chute de fora da área. No momento em que o Manchester afrouxou a marcação, o atacante aproveitou para arriscar de longe. O goleiro Foster ainda tocou na bola, mas não o suficiente para evitar o gol. Melhor em campo, o Arsenal só permitiria o empate no segundo tempo, quando o goleiro Almunia derrubou Rooney na área. Aos 14, o próprio atacante fez a cobrança e deixou tudo igual.

A virada do Manchester veio justamente no momento em que o Arsenal parecia mais perto do segundo. Com 19 minutos do segundo tempo, Diaby facilitou as coisas para os anfitriões. Em cobrança de falta alçada na área, o jogador do time londrino cabeceou firme, mas contra o próprio gol. Almunia nada pôde fazer. No desespero, o Arsenal ainda chegou ao empate, já aos 50 minutos, com Van Persie, mas o árbitro anulou o lance corretamente por impedimento.

Pela próxima rodada do Campeonato Inglês, Manchester United e Arsenal têm confrontos complicados. O primeiro vai a Londres encarar o vice-líder Tottenham. Já a equipe londrina pega o Manchester City, de Robinho, Tevez e Adebayor, fora de casa.