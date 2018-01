Manchester United bate o Portsmouth No último jogo deste sábado pelo Campeonato Inglês, o Manchester United não teve dificuldades para vencer o Portsmouth por 3 a 0 diante de 67 mil pagantes no Estádio Old Trafford, em Manchester, e seguir na caça ao líder Chelsea. Os gols de Scholes, Rooney e Van Nistelrooy levaram o Manchester à vice-liderança do campeonato com 30 pontos, dez a menos que o Chelsea, mas com um jogo a menos.