Manchester United bate West Ham e avança na Copa da Inglaterra

A esperança de um título na temporada permanece viva para o Manchester United. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico holandês Louis van Gaal superou um grande obstáculo ao derrotar o West Ham por 2 a 1, no estádio Boleyn Ground, em Londres, no chamado "replay" das quartas de final, e se classificou para as semifinais da Copa da Inglaterra, competição de clubes mais antiga do mundo.

Na ida, no estádio Old Trafford, há três semanas, o Manchester United não conseguiu passar pelo West Ham e ficou apenas no empate por 1 a 1 - o atacante Martial fez o gol da igualdade no fim, que garantiu a realização do replay.

Nesta quarta-feira, os gols do time de Manchester saíram no segundo tempo. O primeiro aconteceu após uma saída de bola errada de Antonio. Ele deu a bola nos pés de Martial, que achou Rashford na área. O atacante fez um drible de corpo e chutou no ângulo. Na sequência, foi a vez do atacante belga Fellaini marcar após desviar um chute de Martial. No fim, Tomkins diminuiu para o West Ham, que não teve forças para chegar ao empate e provocar uma prorrogação.

Agora, nas semifinais, o Manchester United terá como adversário o Everton, no próximo dia 23, no estádio de Wembley, em Londres. O outro duelo por uma vaga na decisão, no dia 24, também em Wembley, é entre Crystal Palace x Watford.