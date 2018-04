Manchester United bate Wolfsburg e vira líder do Grupo B

O Manchester United não desperdiçou nesta quarta-feira a chance de bater seu principal concorrente no Grupo da B da Liga dos Campeões e ainda assumir a liderança da chave. Jogando em casa, no Old Trafford, a equipe inglesa venceu o Wolfsburg por 2 a 1, de virada, e foi a seis pontos, deixando o time alemão com três, na segunda posição.

Após um primeiro tempo sem grandes emoções em Manchester, o placar só foi aberto na etapa final. A equipe da casa, que já tinha perdido o atacante Michal Owen, contundido e substituído por Berbatov, sofreu o gol após o brasileiro Grafite sofrer falta e o árbitro dar vantagem. Na sequência do lance, o japonês Hasebe cruzou para o bósnio Dzeko marcar de cabeça, aos 11 minutos.

Em desvantagem, o Manchester contou com a sorte para conter a empolgação dos visitantes. Apenas três minutos depois, Giggs cobrou falta na entrada da área, a bola desviou na barreira, e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Benaglio. Com o Wolfsburg procurando segurar o empate fora de casa, a equipe do brasileiro Anderson aproveitou para pressionar e conseguir a virada.

Aos 33 minutos do segundo tempo, o búlgaro Berbatov tentou o lance dentro da área e, sem espaço, tocou atrás para Giggs. O meia galês então errou o domínio, mas foi esperto e apenas ajeitou para Carrick, que vinha de atrás. Com um belo chute colocado, o volante então venceu Benaglio e deu números finais ao jogo.

O resultado conquistado no Old Trafford deixou o Manchester em situação confortável no Grupo B, com duas vitórias em dois jogos. Agora, o atual campeão inglês volta a campo pela Liga dos Campeões apenas no dia 21 de outubro, quando encara o CSKA Moscou na Rússia. Já o Wolfsburg recebe o Besiktas, da Turquia, no mesmo dia.

O CSKA é o terceiro colocado da chave, com três pontos, graças à vitória por 2 a 1 conquistada sobre o Besiktas, também nesta quarta, em Moscou. Com três pontos, o time russo aparece à frente dos turcos, que ainda não pontuaram na Liga.