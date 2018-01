Manchester United busca revanche sobre italianos da Roma O Manchester United precisa superar o 2 a 1 da derrota no estádio Olímpico para chegar à semifinal da Liga dos Campeões, enquanto a Roma chega embalado por sua boa campanha para vencer no estádio Old Trafford. Um só gol é suficiente para a equipe do Manchester, comandada pelo técnico Alex Ferguson, continuar na disputa. No entanto, isso não deve ser uma tarefa fácil, porque o clube inglês terá pela frente um rival que passou pelo até então temível Stade de Gerland na eliminatória anterior, ao vencer o Lyon por 2 a 0. O estádio de Old Trafford é dos cenários que motivam os grandes clubes, e o meia Francesco Totti - a grande referência da Roma - quer aproveitar a ocasião para mostrar sua excelência e levar a equipe italiana às semifinais. Um dos jogadores mais experientes na Roma, Christian Panucci - que já venceu a Liga dos Campeões pelo Real Madrid - reconheceu pouco antes de ir a Manchester que será "uma noite magnífica, extraordinária". A Roma vai para a partida mais que motivada, buscando manter vivo o sonho, mas também consciente de que a equipe terá trabalho para segurar o atual líder do Campeonato Inglês, que teve que fazer mudanças após o tropeço contra o Portsmouth pelo torneio nacional. Sem um de seus principais jogadores do meio-campo, Paul Scholes, de fora após ser expulso em Roma, Ferguson não poderá contar com o atacante francês Louis Saha, já que este não se recuperou de uma lesão que o deixou afastado dos gramados nas últimas semanas. "[Saha] não está no ponto. Sentiu uma forte dor em um treinamento, e é preciso ser cauteloso. Não se pode escalar ninguém que não esteja 100%, porque pode ser pior", disse Ferguson. Portanto, o veterano norueguês Ole Gunnar Solskjaer formará a dupla de ataque com Wayne Rooney, para tentar derrubar a muralha defensiva italiana junto a Cristiano Ronaldo e Ryan Giggs. Totti e companhia tentarão aproveitar-se novamente de uma nova linha defensiva no Manchester, devido aos desfalques de Nemanja Vidic, Gary Neville e Mikael Silvestre, por isso - como no estádio Olímpico - Brown, O´Shea, Ferdinand e Heinze poderiam voltar a jogar. A partida também gerou preocupação entre as autoridades inglesas e italianas, depois dos incidentes no jogo de ida, que deixou vários detidos e uma pessoa ferida. A Roma contará com o apoio de cerca de 3.800 torcedores, que acompanharão o jogo na segunda tribuna da arquibancada leste. Diante da confusão na partida anterior, a equipe italiana vem pedindo tranqüilidade a todos seus torcedores. Prováveis escalações: Manchester United - Van der Sar; Brown, O´Shea, Ferdinand e Heinze; Cristiano Ronaldo, Carrick, Fletcher e Giggs; Rooney e Solskjaer. Técnico: Alex Ferguson. Roma - Doni; Cassetti, Mexes, Chivu, Panucci; De Rossi, Wilhelmsson, Taddei, Pizarro, Mancini; Totti. Técnico: Luciano Spalletti. Árbitro - Lubos Michel (ESQ). Local - Estádio Old Trafford. Horário - 15h45 (de Brasília).