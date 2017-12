Manchester United confirma pequeno incêndio no Old Trafford

O Manchester United confirmou um pequeno incêndio no estádio Old Trafford no começo desta segunda-feira. Em suas redes sociais, a equipe inglesa disse que a situação foi rapidamente controlada pelos bombeiros e não houve feridos.

"Um pequeno incêndio elétrico foi identificado rapidamente no setor Bobby Charlton por volta das 7 horas (5h de Brasília). A brigada de incêndio agiu e isolou a área do incidente de forma rápida e efetiva. Houve danos mínimos e não há feridos".

Assustados, alguns torcedores relataram a fumaça que saia do local e o alarme de incêndio tocando desde as 7h da manhã, horário local.

@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand ... Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q — Sarah Louise Feeney (@Feenish87) 30 de janeiro de 2017