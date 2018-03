Manchester United conquista seu 17o título inglês O Manchester United conquistou novamente o título do Campeonato Inglês, neste domingo, ao derrotar o Wigan Athletic por 2 x 0, com um gol de Cristiano Ronaldo numa cobrança de pênalti, no primeiro tempo, e outro de Ryan Giggs, que saiu do banco para selar a vitória. O Manchester termina a temporada com 87 pontos, dois à frente do Chelsea, que empatou em casa em 1 x 1 com o Bolton Wanderers, depois que um gol de Kevin Davies já nos acréscimos igualou o placar para os visitantes e anulou a vantagem que Andriy Shevschenko havia dado ao Chelsea. Este é o 17o título inglês do Manchester, que irá tentar seu segundo título da temporada diante do Chelsea, no dia 21 de maio, na final da Liga dos Campeões. O Everton se classificou à Copa da Uefa após vencer o Newcastle United por 3 x 1, garantindo o quinto lugar. O Birmingham City e o Reading se juntam ao Derby County no rebaixamento, depois que o Fulham conseguiu escapar da segunda divisão com a vitória por 1 x 0 em cima do Portsmouth. (Por Mitch Phillips)