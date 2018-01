Manchester United vence o Tottenham na abertura do Inglês

Na estreia oficial de Schweinsteiger com a camisa do Manchester United, quem chamou a atenção foi Kyle Walker. Foi do lateral-direito do Tottenham o único gol, contra, da estreia vitoriosa, por 1 a 0, do time de Louis van Gaal na abertura da temporada 2015/2016 do Campeonato Inglês.

O lance aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento rasteiro da direita, Rooney dominou na marca do pênalti e, antes que chutasse, acabou desarmado por Walker. O lateral, entretanto, mandou para o próprio gol.

Atrás no placar, o Tottenham buscou a vitória no segundo tempo e foi melhor que o Manchester United. Só não chegou ao gol porque parou na boa atuação do goleiro argentino Sergio Romero, que estreou no novo clube em substituição a De Gea. O espanhol negocia com o Real Madrid e foi barrado.

Em renovação depois de uma campanha frustrante na última temporada, o Manchester contou com o italiano Darmian, o francês Schneiderlin e o holandês Depay, além de Romero, todos recém-contratados, no time titular. O brasileiro Andreas Pereira, de 19 anos, ficou no banco de reservas.