Manchester United contrata Van der Sar O Manchester United anunciou nesta sexta-feira a contratação do goleiro Edwin Van der Sar, titular do Fulham e da seleção da Holanda. Depois de fazer exames médicos, o goleiro holandês assinou contrato por dois anos - os valores da negociação não foram divulgados. "Estou encantado de jogar no Manchester United, um dos clubes mais famosos do clube", comentou o jogador, de 34 anos. Van der Sar é a primeira contratação depois que o magnata norte-americano Malcolm Glazer comprou a maior parte das ações do clube inglês. "É um goleiro internacional com experiência comprovada", disse o treinador da equipe, Alex Ferguson.