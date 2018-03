Manchester United derruba Southampton O Manchester United, que só cumpria tabela na última rodada do Campeonato Inglês, derrubou o Southampton para a segunda divisão ao vencer por 2 a 1, de virada, no campo do adversário, neste domingo. Os gols foram marcados por Fletcher e Van Nistelrooy; O?Shea (contra) marcou para o Southampton, que caiu junto com o Crystal Palace e o Norwich. O Manchester, que terminou em terceiro lugar, vai disputar a Liga dos Campeões da Europa junto com o campeão Chelsea, o vice Arsenal e o quarto colocado, o Everton. Foi a primeira vez, desde 92, que os três rebaixados são definidos na última rodada da Premier League. O West Bromwich se salvou nos minutos finais. A equipe, dirigida por Bryan Robson, vencia o Portsmouth por 2 a 0, mas o resultado não era suficiente para a sua permanência na primeira divisão. A dez minutos do final das partidas, todas iniciadas no mesmo horário, o Crystal Palace vencia o Charlton por 2 a 1; mas, nos minutos finais, Fortune empatou o jogo e o resultado de 2 a 2 acabou derrubando o Crystal Palace, salvando o West Bromwich. No outro jogo que definia o rebaixamento, o Norwich se despediu ao apanhar de 6 a 0 do Fulham. O West Bromwich, que ganhou apenas seis partidas no campeonato, terminou com 34 pontos, na frente do Norwich (33), Crystal Palace (33) e Southampton (32). Os outros resultados deste domingo: Birmingham 2 x Arsenal 1, Bolton 3 x Everton 2, Liverpool 2 x Aston Villa 1, Manchester City 1 x Middlesbrough 1, Newcastle 1 x Chelsea 1 e Tottenham 0 x Blackburn 0. O campeão Chelsea terminou com 95 pontos, seguido do Arsenal (83), Manchester (77) e Everton (61). Em seguida vieram o Liverpool e o Bolton, com 58 pontos cada, e o Middlesbrough, com 55, classificados para a Copa da Uefa. As equipes do Wigan e do Sunderland foram promovidas à primeira divisão. A outra vaga está sendo disputada por West Ham, Ipswich, Derby e Preston.