Manchester United e Chelsea já estão em Moscou

Os jogadores de Manchester United e Chelsea , que decidem a Liga dos Campeões nesta quarta-feira, às 15h45 em Moscou, no estádio Luzhniki, já chegaram à capital da Rússia. Veja também: Uefa anuncia campanha para final da Liga dos Campeões O Manchester United, que foi campeão em 1968 e em 1999, levou todo seu elenco para Moscou. O técnico escocês Alex Ferguson levou 24 jogadores, mas terá que cortar seis atletas antes da partida. Ferguson não tem nenhum desfalque para a final. No Chelsea, a única dúvida do técnico Avram Grant para a partida é o capitão John Terry. O zagueiro deslocou o ombro na última partida da equipe no Campeonato Inglês, contra o Bolton, mas não deve desfalcar o time londrino. As duas equipes realizarão nesta terça seus primeiros treinamentos em Moscou para a partida de quarta-feira. O primeiro time a trabalhar no estádio Luzhniki será o Manchester United.