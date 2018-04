Manchester United é eliminado da Copa da Liga Inglesa

Com os irmãos Fábio e Rafael nas laterais, o Manchester entrou em campo com um time B, o que parecia suficiente para derrotar o modesto Crystal Palace, apenas o 12.º colocado da segunda divisão do futebol inglês. Mas os visitantes jogaram de igual para igual e conseguiram um resultado histórico em Old Trafford.

Ambrose, aos 20 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Crystal. Logo em seguida, Federico Macheda foi derrubado por Patrick McCarthy na área. O italiano mesmo cobrou o pênalti e deixou tudo igual.

Permanecendo a igualdade pelos 90 minutos regulamentares, a partida foi para a prorrogação. Com sete minutos do primeiro tempo extra, Glenn Murray colocou o Crystal Palace na frente, no gol que acabou garantindo a classificação da equipe, apesar de toda a pressão exercida no fim pelo Manchester.