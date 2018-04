Manchester United e Ferguson foram feitos para vencer, diz Mourinho

Mourinho, que desafiou o domínio doméstico do Manchester United enquanto esteve no Chelsea entre 2004 e 2007, falava da semifinal do Real na Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

O Real eliminou o Manchester United nas oitavas.

"O que ele fez é o que ele tem feito por toda sua vida, ganhar", disse Mourinho a jornalistas. "Às vezes não consecutivamente, porque é impossível fazê-lo."

O Manchester United conquistou seu 20º título inglês na segunda-feira com uma vitória por 3 x 0 sobre o Aston Villa, dando a Ferguson o 49º troféu de sua longa carreira como técnico.

"Essa é a sua vida e sua carreira. Eu o parabenizo, não é uma surpresa para mim ou para o mundo que Sir Alex e o Manchester United conquistaram o título novamente", disse o treinador português.

Mourinho conduziu o Chelsea aos títulos do Campeonato Inglês em 2005 e 2006, quebrando o domínio do Manchester na competição.