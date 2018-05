Manchester United é goleado pelo Fulham, e Liverpool perde outra

Os gols de Danny Murphy, Bobby Zamora e Damien Duff condenaram o Manchester a sua segunda derrota na competição em oito dias. O Chelsea agora pode ampliar sua vantagem para seis pontos se derrotar o West Ham United, no domingo.

Outra surpresa para os times grandes ingleses foi a derrota do Liverpool por 2 a 0 para o lanterna Portsmouth, a sétima derrota do time no campeonato nesta temporada.

O terceiro colocado Aston Villa diminuiu dois pontos para o Manchester com a vitória em casa por 1 a 0 sobre o Stoke City e o Tottenham Hotspur venceu o Blackburn Rovers por 2 a 0 e voltou a figurar entre os quatro primeiros colocados.

O Manchester City e o Sunderland disputaram uma partida de sete gols, em Eastlands, com vitória por 4 a 3 do City, apenas a sua segunda em 11 jogos pelo Inglês.

Após o jogo, o City anunciou a saída do técnico Mark Hughes para a chegada do italiano Roberto Mancini.

O United, que improvisou na defesa por causa de uma série de contusões, saiu perdendo logo aos 22 minutos de partida, quando o meio-campista Murphy tirou a bola de Paul Scholes e disparou para o gol, superando o goleiro Tomasz Kuszczak de longa distância.

O atacante Zamora completou jogada de Clint Dempsey e superou Kuszczak para marcar seu décimo gol na temporada.

O técnico do United, Alex Ferguson, mexeu no ataque e colocou Dimitar Berbatov e Danny Welbeck, mas um voleio soberbo de Duff aos 30 minutos dos segundo tempo selou a enfática vitória do Fulham.

"Nós jogamos contra um United muito prejudicado pelas contusões, mas não podemos fazer muito mais do que, suponho, jogar tão bem quanto podemos e conseguir o melhor resultado que conseguirmos," disse o técnico do Fulham, Roy Hodgson, ao Sky Sports.

Hodgson elogiou especialmente o atacante Zamora, que marcou cinco gols em quatro partidas.

"Ele está jogando muito, muito bem. Ele é uma preocupação para qualquer defesa. Acredito que ele teria criado problemas para eles mesmo que tivessem o titulares da defesa Rio Ferdinand e Nemanja Vidic jogando," acrescentou.