Manchester United é goleado por rival local Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões da Europa no meio da semana, o Manchester United voltou a decepcionar sua torcida. Neste domingo, a equipe sofreu humilhante derrota para o seu rival local, o Manchester City, que ganhou por 4 a 1 pelo Campeonato Inglês. A derrota afasta o Manchester United da luta pelo título inglês. Afinal, a equipe do brasileiro Kleberson permanece em 3º lugar, com 58 pontos. Está atrás de Chelsea e Arsenal, que venceram seus jogos no sábado e têm 61 e 70 pontos, respectivamente. No outro jogo deste domingo, o Aston Villa ganhou do Wolverhampton por 4 a 0. E, para completar a 28º rodada do campeonato, jogam ainda hoje: Southampton x Liverpool e Tottenham x Newcastle.