Manchester United empata e vantagem pode diminuir O Manchester United não conseguiu nesta segunda-feira conquistar os três pontos que sonhava. Ficou no empate por 2 a 2 contra o Newcastle, no Saint James Park (casa do adversário), e assim chega a 54 pontos na liderança da classificação do Campeonato Inglês 2006/07, com sete pontos de vantagem sobre o Chelsea, uma diferença que pode diminuir. Os 52.302 torcedores que foram ao estádio de Newcastle assistir ao jogo viram uma partida fraca tecnicamente, com poucos lances ofensivos. Mas pelo menos foram quatro belos gols. No primeiro tempo, James Milner, aos 33 minutos, num chute de fora da área, abriu o placar para o time alvinegro, mas Paul Scholes, aos 40, em um chute da área da área no canto, empatou. Logo no começo do segundo tempo, o mesmo Paul Scholes, a 1 minuto do segundo tempo, numa chute forte de longe, virou para o líder. Mas, David Edgar, aos 29, também arriscando o chute de longe e contando com um desvio da defesa do United, conseguiu o empate, que garante ao Newcastle a 13.ª posição, com 26 pontos. Agora, o Manchester United fica de olho nos jogos desta terça para saber se sua vantagem na liderança mudará. É que o Chelsea, vice (47), estará em campo, onde enfrentará o regular (21) Aston Villa (às 18 horas, com ESPN Brasil). Arsenal x Charlton completarão o dia. Goleada e crise O West Ham, time dos argentinos Tevez (que ficou no banco de reservas) e Mascherano (, está afundando de vez na Premier League. Nesta segunda, foi goleado por 6 a 0 pelo novato Reading, e segue na zona de rebaixamento, estando em 18.º lugar com apenas 18 pontos ganhos em 66 possíveis, tendo a segunda pior defesa do campeonato (33 gols sofridos) e o pior ataque (só 12 gols marcados). Os outros resultados desta segunda foram: Fulham 0 x 0 Watford, Liverpool 3 x 0 Bolton, Manchester City 2 x 1 Everton, Middlesbrough 3 x 1 Sheffield, Portsmouth 1 x 1 Tottenham e Wigan 0 x 3 Blackburn. (M.P.Jr.)