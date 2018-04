Manchester United empresta Tosic ao Colônia

Tosic, com passagens pela seleção da Sérvia, defendeu o Manchester United em duas partidas da Copa da Liga Inglesa nesta temporada. "Espero que o meu desempenho no Colônia seja o meu bilhete de volta a Old Trafford", disse Tosic, em entrevista ao jornal Blic, esperando ter mais chances no Manchester United na próxima temporada.

O sérvio chega ao Colônia com a pretensão de ajudá-lo a sair das últimas colocações do Campeonato Alemão. A equipe está em 13º lugar, com 21 pontos.