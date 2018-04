Manchester United fatura título do Inglês pela 20.ª vez na história

MANCHESTER - O Manchester United se tornou nesta segunda-feira o primeiro time a chegar à marca de 20 títulos do Campeonato Inglês. Maior vencedor do torneio, o time de Alex Ferguson chegou à sua 20.ª conquista ao vencer o Aston Villa por 3 a 0, com três gols do holandês Van Persie no Old Trafford. Com o resultado, abriu 16 pontos de vantagem sobre o Manchester City e não pode mais ser alcançado nas últimas quatro rodadas.

O título do Campeonato Inglês será o único de uma temporada irregular do Manchester United. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da Copa dos Campeões e caiu diante do Chelsea nas semifinais da Copa da Inglaterra e nas oitavas da Copa da Liga.

Mas nunca se deve duvidar do trabalho de Sir Alex Ferguson. O escocês chegou ao seu 13º título inglês (mesmo número que tem o Arsenal e mais do que têm Chelsea, Manchester City e Tottenham juntos). Igual número de títulos que o treinador tem Ryan Giggs, campeão como titular aos 39 anos.

Mas a grande estrela do 20.º título do Manchester United no Campeonato Inglês foi Van Persie. Artilheiro da competição, ele abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo em Old Trafford. O Aston Villa fez linha de impedimento, Valencia recebeu pela direita e deu um balão até Giggs. O galês dominou bonito e rolou para Van Persie fazer 1 a 0.

O segundo saiu aos 12 minutos. Rooney deu lançamento longo, aproveitando a linha de impedimento mal feita, Van Persie recebeu e chutou de primeira, antes que a bola quicasse. O goleiro Guzan só olhou ela entrar. Golaço.

O terceiro também foi muito bonito. Giggs apareceu pela esquerda e rolou para Van Persie. O holandês girou, tirou do goleiro e achou espaço para chutar no ângulo, fugindo dos três zagueiros postados em cima da linha.

Na segunda etapa, nada de gols. O Aston Villa teve ótima chance num chute colocado de El Ahmadi, mas De Gea pegou com a pontinha dos dedos. Pouco depois, Kagawa recebeu na área, cortou o zagueiro, ficou sozinho com Guzan, e chutou por cima a chance de transformar a vitória em goleada.

Com 84 pontos, o Manchester só cumpre tabela nas últimas quatro rodadas. Mas, se vencer todos os seus jogos (Arsenal fora, Chelsea e Swansea em casa, West Bromwich fora), chegará a 96 pontos e baterá o recorde histórico do Campeonato Inglês.

Van Persie tem tudo para fechar como artilheiro. Ele tem 25 gols, contra 23 de Luis Suárez, do Liverpool, que corre sério risco de ser suspenso e não jogar mais na temporada - o uruguaio mordeu um adversário domingo. Gareth Bale, do Tottenham, é o terceiro da lista de artilheiros, com 18.