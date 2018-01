Manchester United faz 2 a 0 no Aston O Manchester United garantiu neste sábado mais uma vitória no Campeonato Inglês: 2 a 0 no Aston Villa. Com os três pontos deste jogo, os Diabos Vermelhos chegam a 37 pontos, na segunda posição na classificação, e ficam momentaneamente a seis pontos do líder Chelsea (43, que joga no domingo). Já o Aston estaciona nos 17 pontos. Os gols da vitória foram de Van Nistelrooy aos 10 minutos do primeiro tempo e de Wayne Rooney aos seis minutos do segundo tempo. O holandês Nistelrooy, por sinal, é o artilheiro da Premier League com 13 gols marcados. Lampard, do Chelsea, com 11, é o segundo colocado.