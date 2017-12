Manchester United faz oferta para contratar Marcos Senna A participação como titular da Espanha na Copa do Mundo já começou a render dividendos para o volante brasileiro Marcos Senna. Segundo informações da imprensa européia, o Manchester United está interessado em sua contratação, e ofereceu 9 milhões de euros ao Villarreal. O time espanhol, no entanto, consciente da valorização do jogador após o Mundial, pediu mais alto: quer 12 milhões de euros. Marcos Senna chegaria para tentar consertar a lacuna deixada pelo volante Roy Keane, que deixou o clube após 12 anos, em novembro do ano passado, e acaba de se aposentar, depois de jogar no Celtic, da Escócia, no primeiro semestre. Paulistano, Marcos Senna completa 30 anos no dia 17 de julho. Ele está há quatro temporadas no Villarreal, depois de ser revelado pelo Rio Branco, de Americana, e passar por América-SP, Corinthians, Juventude e São Caetano. Na Copa, disputou as duas primeiras partidas da Espanha, nas vitórias sobre Ucrânia (4 a 0) e Tunísia (3 a 1), e deve voltar ao time para o jogo das oitavas-de-final, terça, contra a França.